Осужденные казанской колонии сшили 800 тюбетеек

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В казанской исправительной колонии № 18 осужденные сшили 800 тюбетеек, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.
Пошив национальных головных уборов был налажен на швейном производстве колонии. Заказ на изготовление тюбетек поступил от заказчика, который также предоставил учреждению три промышленные швейные и одну вышивальную машины. Оборудование было предоставлено во временное пользование абсолютно бесплатно.
Сейчас осужденные готовят следующую партию изделий в размере 500 штук.