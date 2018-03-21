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Осужденные казанской колонии сшили 800 тюбетеек

21 марта 2018, 11:13 , Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Осужденные казанской колонии сшили 800 тюбетеек Пошив национальных головных уборов был налажен на швейном производстве колонии.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В казанской исправительной колонии № 18 осужденные сшили 800 тюбетеек, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Пошив национальных головных уборов был налажен на швейном производстве колонии. Заказ на изготовление тюбетек поступил от заказчика, который также предоставил учреждению три промышленные швейные и одну вышивальную машины. Оборудование было предоставлено во временное пользование абсолютно бесплатно. 

Сейчас осужденные готовят следующую партию изделий в размере 500 штук.


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