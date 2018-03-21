Норвегия переживает из-за «агрессивного поведения» России

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Норвегия обеспокоена «агрессивным» поведением России у границ королевства, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на VG.

«Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил», — сказал Бакке-Йенсен во время встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

Норвежские военные особенно обеспокоены учениями, которые российская сторона проводит в непосредственной близости к территории Норвегии, заметил он.

«Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения», — подчеркнул глава Минобороны Норвегии.