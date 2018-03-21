Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Концерн «Созвездие» и два частных лица купили имущество «Инвестбанка»

21 марта 2018, 10:22

В ходе торгов распродано имущество АКБ «Инвестбанк» на общую сумму более 64 тыс. рублей.
Morgan Stanley понизил прогноз роста российской экономики в 2014 году
Инвестбанк «Lehman Brothers» подал заявление о банкротстве
Уолл-стрит: «Fifth Third» заваливает «Dow Jones» на 3-месячный минимум
Банк «ВТБ» на пути к развитию инвестбанкинга в России

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Концерн «Созвездие» и два частных лица стали победителями торгов на продажу имущества Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк». Сообщение об этом появилось на сайте Агентства по страхованию вкладов.

АО «Концерн "Созвездие"» купило имущество почти на 24 тыс. рублей. Общая сумма распроданного имущества составила более 64 тыс. рублей.

«Инвестбанк» признан банкротом в марте 2014 года.

Концерн «Созвездие» объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в России.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter