Концерн «Созвездие» и два частных лица купили имущество «Инвестбанка»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Концерн «Созвездие» и два частных лица стали победителями торгов на продажу имущества Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк». Сообщение об этом появилось на сайте Агентства по страхованию вкладов.

АО «Концерн "Созвездие"» купило имущество почти на 24 тыс. рублей. Общая сумма распроданного имущества составила более 64 тыс. рублей.

«Инвестбанк» признан банкротом в марте 2014 года.

Концерн «Созвездие» объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в России.