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В Альметьевском районе жизнь сельчанки спас пожарный извещатель

21 марта 2018, 10:07 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Альметьевском районе жизнь сельчанки спас пожарный извещатель В селе Ямаш минувшей ночью загорелся частный жилой дом.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Альметьевском районе в селе Ямаш загорелся частный дом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился сегодня ночью в бревенчатом доме №16 по улице Школьная.

Прибывших сотрудников ПСЧ №165 встретили соседи. Они рассказали, что в доме никого нет. Пламя охватило здание целиком, а крыша успела частично обрушиться.

Как выяснилось, 52-летняя хозяйка проснулась от звука сирены, которую издавали монтированные два года назад автономные пожарные извещатели. Женщина немедленно выбралась из дома, получив лишь незначительные ожоги рук. Медики оказали ей помощь на месте.

Через несколько минут на место прибыло также отделение ПСЧ №65. В результате огнеборцы справились с огнем за 12 минут.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. По предварительной версии, его причиной стало нарушение пользования электрооборудованием.

 


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