В Набережных Челнах и Нижнекамске возведут объездные трассы для грузовиков

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В 2018 году начнется разработка проектов строительства объездов Нижнекамска и Набережных Челнов, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление первого заместителя министра транспорта Евгения Дитриха.

«Вывод тяжелых грузовиков и транзита из городов — наша основная задача. Мы будем ее решать как в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", так и общефедеральных программ», — цитирует газета представителя Минтранса РФ.

На 2018 год запланирована разработка проектной документации на строительство обходов еще восьми населенных пунктов, включая Нижнекамск и Набережные Челны. В списке также Волгоград, Владикавказ, Рязань, Хасавюрт, Дербент и др.