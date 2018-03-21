Впервые за пять лет в Челябинске отпразднуют Науруз

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Традиционный праздник нового года иранских и тюркских народов Науруз отметят в Челябинске 24 марта, сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

Организаторами мероприятия выступают областной Дом дружбы народов и региональное министерство культуры.

На празднике артисты и творческие коллективы выступят с танцами, песнями, сыграют на национальных музыкальных инструментах. Свои работы покажут мастера декоративно-прикладного творчества, художники и кулинары. В мероприятии примут участие представители узбекских, азербайджанских, таджикских, татарских, башкирских, казахских и киргизских национально-культурных объединений.

В рамках праздника также состоится выставка блюд народных кухонь в этнических интерьерах и конкурс на лучшее блюдо.

Директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус отметила, что в предыдущий раз массовое празднование Науруза в регионе проходило в 2013 году. Праздник не проводили из-за трудностей с финансированием. Теперь появилась возможность организовать праздник нового года. Возобновление торжеств совпало с 15-летним юбилеем Дома дружбы народов.

