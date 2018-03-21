С банков хотят взимать по 200 рублей за распознавание клиента по лицу

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Минкомсвязь предложило установить для банков плату, которая составит 200 рублей, за каждое результативное обращение к единой биометрической системе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Плату планируется взимать в том случае, когда предоставленные банком биометрические данные клиента совпадают с теми, которые уже есть в системе. Оператор системы будет перечислять половину полученных средств тому банку, который первоначально внес в систему данные клиента.

Размер платы, а именно 200 рублей, рассчитан с учетом фактических расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических данных. Издержки оператора на создание единой системы с учетом срока ее окупаемости за 8 — 10 лет также принимались в расчет. Согласно проекту документа, приказ вступит в силу 30 июня 2018 года.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон, который может осуществлять удаленную идентификацию клиентов банков с помощью биометрических данных (изображение лица, голос). С помощью этого механизма банк сможет открывать счета клиентам без их личного присутствия. Платформа для удаленной идентификации клиентов банков на базе данных ЕСИА и биометрии также позволит предоставлять населению госуслуги.