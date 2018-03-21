В казанском поселке Отары на пожаре погиб 58-летний мужчина

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани на пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре в доме №1 по улице Матюшинской в поселке Отары поступила на центральный пункт пожарной связи вчера около полудня.

На место отправились сотрудники ПСЧ №7, медики, аварийные службы и полицейские.

На месте огнеборцев встретила хозяйка. Она рассказала, что на втором этаже находится мужчина. Из окон валил густой дым, пламя угрожало распространиться по всему дому.

Пожарные обнаружили 58-летнего мужчину на втором этаже. Он лежал на полу без признаков жизни. Через 9 минут им удалось справиться с огнем на площади 10 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.