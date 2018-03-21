Генконсул Турции в Казани: мы хотим увеличить товарооборот с Татарстаном

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Турция планирует увеличить товарооборот с Татарстаном, сообщил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

«Наше сотрудничество с Татарстаном — это важная часть наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Мы хотели бы увеличить наш товарооборот с Республикой Татарстан с уровня 250 — 300 млн долларов еще выше. Мы на взаимной основе можем сделать наши товары более узнаваемыми, можем ими торговать», — сказал Генконсул.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. Основные экспортные товары: природный газ, нефтепродукты, уголь каменный, сырая нефть, пшеница, масло подсолнечное.

Среди основных импортных товаров — машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельхозсырье, текстиль, изделия из него, обувь. Активно развивается инвестиционное сотрудничество.

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