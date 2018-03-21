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Генконсул Турции в Казани: мы хотим увеличить товарооборот с Татарстаном

21 марта 2018, 10:08 , Фото: Султан Исхаков

Генконсул Турции в Казани: мы хотим увеличить товарооборот с Татарстаном Ахмет Садык Доган подчеркнул, что сотрудничество с Татарстаном — это важная часть взаимоотношений с Россией в целом.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Турция планирует увеличить товарооборот с Татарстаном, сообщил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган. 

«Наше сотрудничество с Татарстаном —  это важная часть наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Мы хотели бы увеличить наш товарооборот с Республикой Татарстан с уровня 250 — 300 млн долларов еще выше. Мы на взаимной основе можем сделать наши товары более узнаваемыми, можем ими торговать», — сказал Генконсул.

Интервью с Генеральным консулом Турции в РТ

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. Основные экспортные товары: природный газ, нефтепродукты, уголь каменный, сырая нефть, пшеница, масло подсолнечное.

Среди основных импортных товаров — машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельхозсырье, текстиль, изделия из него, обувь. Активно развивается инвестиционное сотрудничество.

Полную версию интервью Генконсула Турции в Казани читайте на портале «События».


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