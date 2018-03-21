Бизнесмена из Казани обвиняют в мошенничестве на почти полмиллиарда рублей

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного против бизнесмена Роберта Ташкалова. Его обвиняют в мошенничестве на 437 миллионов. Среди потерпевших числятся такие крупные компании как ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Россельхозбанк», а также трое подчиненных Ташкалова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 56-летний Ташкалов брал займы на организацию производства композитных материалов. С октября 2009 по июль 2015 года подсудимый руководил такими фирмами, как ЗАО «ЯМТ», ЗАО «ЯМТ+», ООО «Нуран», ООО «Нуран-пласт».

В бизнес Ташкалова вложили деньги «Татнефтехиминвест-холдинг», компания, которая позиционирует себя как координационно-экспертный центр, работающий в широком диапазоне направлений нефтегазохимического комплекса и «Россельхозбанк». Деньги Ташкалов брал под предлогом строительства нового производственного комплекса.

По версии следствия, бизнесмен не исполнил свои обязанности по возврату денег с иностранных счетов – за границей остались 362 миллиона рублей. Помимо этого, мужчина оформил и не выплатил кредиты на имя троих своих сотрудников на пять миллионов рублей.

Первое заседание суда было отложено в связи с неявкой подсудимого, на втором заседании суд заслушал обвинительное заключение.