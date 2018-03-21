Тульский «Телекоммерц Банк» остался без лицензии ЦБ

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка», сообщает РБК со ссылкой на сообщение регулятора.

Меры приняты в связи с тем, что «Телекоммерц Банк» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По информации регулятора, в конце 2017 года и в начале этого года число сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой, которые проводил банк, резко увеличилось.

В феврале 2018 года «Телекоммерц Банк» осуществлял крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

По приказу ЦБ РФ в АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация.

Тульский банк не являлся участником системы страхования вкладов. Он занимал 416-е место в банковской системе России.