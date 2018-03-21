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Экономика и финансы

Сторчак: криптовалюты не несут угрозы финансовой стабильности

21 марта 2018, 09:46

Замминистра финансов сообщил, что сейчас доля криптовалют с точки зрения глобальных платежей не доходит даже до одного процента.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Криптовалюты не представляют угрозы финансовой стабильности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов Сергея Сторчака.

«На текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала, и одного процента нет с точки зрения глобальных платежей. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет», — сказал Сторчак в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

По словам замминистра финансов, повестка встречи G20 была «пронизана вопросами криптоактивов». Событие состоялось 19-20 марта в Буэнос-Айресе.


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