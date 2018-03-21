Сторчак: криптовалюты не несут угрозы финансовой стабильности

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Криптовалюты не представляют угрозы финансовой стабильности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов Сергея Сторчака.

«На текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала, и одного процента нет с точки зрения глобальных платежей. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет», — сказал Сторчак в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

По словам замминистра финансов, повестка встречи G20 была «пронизана вопросами криптоактивов». Событие состоялось 19-20 марта в Буэнос-Айресе.