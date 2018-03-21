Демограф предложил платить семьям с четырьмя детьми по 100 тыс. рублей в месяц

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил платить семьям с четырьмя детьми по 100 тыс. рублей в месяц. Соответствующая инициатива содержится в его письме Президенту РФ Владимиру Путину, передает RT.

Крупнов уверен в грядущем разделении мира на различные цивилизации, причем российская окажется самой маленькой из них: примерно 160 млн населения против приблизительно миллиарда у любой другой. Это будет грозить стране потерей суверенитета и утратой территорий, убежден автор послания.

В связи с этим Крупнов и выдвинул идею начать реализацию рассчитанной на сто лет демографической стратегии по увеличению численности населения России

«<...> с рождением каждого четвертого ребёнка в семье должен наступать своего рода коммунизм. Это предоставление со стороны государства просторного дома c коммунальной, социально-культурной и экологической инфраструктурой. А также выплата госпособия, по сути, семейной зарплаты порядка 100 тыс. рублей», – перечислил возможные меры демограф.

В прошлом, 2017 году, согласно данным Росстата, рождаемость в РФ уменьшилась на 10,7 процента.