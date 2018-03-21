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За год 200 тысяч туристов улетели в Анталию из аэропорта Казани

21 марта 2018, 09:25 , Фото: Султан Исхаков

За год 200 тысяч туристов улетели в Анталию из аэропорта Казани Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган сообщил, что в 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2017 году Турцию посетили 4,7 млн российских туристов, сообщил Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Только Анталию посетили около 200 тыс. туристов, прилетевших из Международного аэропорта "Казань"», – заметил дипломаь

В июне 2016 года ограничение на поездки россиян в Турцию было снято. Отношения между странами улучшились после того, как Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за уничтожение турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Полную версию интервью Генконсула Турции в Казани читайте на портале «События».


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