За год 200 тысяч туристов улетели в Анталию из аэропорта Казани

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2017 году Турцию посетили 4,7 млн российских туристов, сообщил Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».
«Только Анталию посетили около 200 тыс. туристов, прилетевших из Международного аэропорта "Казань"», – заметил дипломаь
В июне 2016 года ограничение на поездки россиян в Турцию было снято. Отношения между странами улучшились после того, как Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за уничтожение турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.
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