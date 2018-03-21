Генконсул Турции в Казани учит татарский язык

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган учит татарский язык, о чем рассказал в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Пытаюсь выучить татарский язык, читать стихи Габдуллы Тукая. И надо сказать: я поражен глубиной мысли его стихов и гармонией звучания», – отметил дипломат.

Его сын начал изучать татарский язык в школе, добавил Доган

«Не могу сказать, что наши языки сильно отличаются, даже неуместно говорить, что я учу язык, скорее, пытаюсь понять разницу между языками. Мы чувствуем себя здесь как дома», – признался Генконсул.

Дипломат также интересуется традиционной татарской музыкой, потому что сам играет на музыкальных инструментах. Ахмет Садык Доган заметил, что, наверное, не уедет из Казани, пока не научится играть на каком-нибудь татарском музыкальном инструменте. Он также впечатлен татарскими танцами и народной музыкой.

«Татарский народ известен своим гостеприимством, и здесь я это ощутил на себе», – заключил Генконсул.

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