Суд восстановил долг ПСО «Казань» перед ИнтехБанком в 100 млн рублей

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Татарстана восстановил задолженность ПСО «Казань» перед ИнтехБанком, признав недействительным списание со счета строительной компании 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка.

Соответствующее заявление было подано АСВ еще 7 августа 2017 года, а сама операция была совершена 21 декабря 2016-го. С расчетного счета ПСО «Казань» в счет погашения задолженности по договору кредитной линии тогда было списано более 100 млн 44 тыс. рублей.

«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан банковская операция признана недействительной, применены последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности банка перед ПСО "Казань"», – цитирует сообщение АСВ ТАСС.