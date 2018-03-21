В России хотят запретить кредиторам переуступать долги «черным коллекторам»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Банк России работает над поправками в закон о взыскании просроченной задолженности. Если они будут приняты, то кредиторы – банки и микрофинансовым организации – не смогут переуступать долг юрлицам, которые не входят в реестр профессиональных коллекторов.

Об этом рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, передает ТАСС.

«Мы видим из жалоб, например, человек пишет – такая-то микрофинансовая организация выдала мне заем, теперь требует его взыскания. Мы запрашиваем эту организацию, она дает нам ответ, из которого следует, что она год как переуступила требование долга, но не профессиональному коллектору, а некоему юридическому лицу. Ведь закон у нас ограничивает определенные полномочия по взысканию, но не право на переуступку как таковое», – приводит агентство слова Мамуты.

Долг может переуступаться несколько раз, и в итоге конечный взыскатель может грубо нарушать закон, заметил он.

«Они фактически, представляясь МФО или коллектором, производят действия непосредственно по взысканию. Но поскольку эти организации не являются поднадзорным ни нам, ни ФССП субъектом, человек может жаловаться на них только в полицию», – констатировал Мамута. Это «серая», даже «черная» зона рынка взыскания, уточнил представитель ЦБ, и ее необходимо законодательно отрегулировать.