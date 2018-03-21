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Общество

В Казани до конца июля частично закрыты улицы Магистральная и Учительская

21 марта 2018, 08:20

Причиной ограничения движения стали работы по ремонту сетей ливневой канализации.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани частично ограничили движение по улицам Магистральная и Учительская. Ограничение будет действовать до 31 июля, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Улица Магистральная перекрыта от дома № 48/1 до дома № 2 по улице 1-я Победиловская. По улице Учительская закрыт участок от улицы Магистральная до дома № 2.

Согласно информации Комитета внешнего благоустройства исполкома города, причиной ограничения движения стали работы по ремонту сетей ливневой канализации.

Ранее председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев анонсировал реконструкцию в текущем году улицы Магистральная, которую он назвал самой «убитой» в городе. На ее ремонт выделено свыше 622 млн рублей. 


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