За год рынок российской рекламы вырос на 14 процентов

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). За 2017 год объем рекламного рынка в России вырос почти до 420 млрд рублей, то есть на 14 процентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России.

Телевидение и Интернет собирают более 80 процентов всех рекламных бюджетов в России, хотя в мире этот показатель находится на уровне 70 процентов.

Телевидение осталось крупнейшим медиа по итогам 2017 года и собрало более 170 млрд рублей – на 13 процентов больше, чем годом ранее. При этом объем рекламы в Интернете оказался лишь немногим меньше. Он вырос почти до 166 млрд рублей, то есть на 22 процента.

Скорее всего, в 2018 году Сеть опередит ТВ по объему бюджетов, поделился прогнозом директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Сергей Веселов.

Рост рекламного рынка вызван «не столько ростом рекламных бюджетов крупнейших транснациональных корпораций, сколько усилением рекламной активности рекламодателей второго-третьего эшелонов, в основном отечественных», уверен эксперт.