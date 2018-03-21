Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

За год рынок российской рекламы вырос на 14 процентов

21 марта 2018, 08:32

Крупнейшим медиа по итогам 2017 года осталось телевидение, но объем рекламы в Интернете увеличился более чем на 20 процентов.
В Казани на учете состоит около пяти тысяч ВИЧ-инфицированных
В РТ за минувшие сутки произведена 3041 т молока
УФАС по РТ возбудило дело в отношении ООО «Издательское агентство «Эффект» и ООО «Смайл-Н»
Уличные точки общепита Воронежа ежедневно «кормят» почти 200 тысяч горожан
Предприниматель оштрафована на 4 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). За 2017 год объем рекламного рынка в России вырос почти до 420 млрд рублей, то есть на 14 процентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России.

Телевидение и Интернет собирают более 80 процентов всех рекламных бюджетов в России, хотя в мире этот показатель находится на уровне 70 процентов.

Телевидение осталось крупнейшим медиа по итогам 2017 года и собрало более 170 млрд рублей – на 13 процентов больше, чем годом ранее. При этом объем рекламы в Интернете оказался лишь немногим меньше. Он вырос почти до 166 млрд рублей, то есть на 22 процента.

Скорее всего, в 2018 году Сеть опередит ТВ по объему бюджетов, поделился прогнозом директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Сергей Веселов.

Рост рекламного рынка вызван «не столько ростом рекламных бюджетов крупнейших транснациональных корпораций, сколько усилением рекламной активности рекламодателей второго-третьего эшелонов, в основном отечественных», уверен эксперт.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter