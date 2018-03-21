В МИД России заявили о пробитом британскими дипломатами дне

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала статью главы британского МИД Бориса Джонсона в газете Daily Telegraph, опубликовав пост на своей странице в Facebook’е.

По ее мнению, «штурмом очередного дна» министр иностранных дел Великобритании пытается «спасти честь» Премьер-министра Терезы Мэй, обвинившей Россию в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также Захарова предположила, что Джонсон старается придумать мотив, по которому российская сторона могла пойти на отравление, и «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию проишествия».

Кроме того, представитель российского МИД издевательски назвала главу внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства «"новичком" британской дипломатии», намекнув одновременно на соответствующее отравляющее вещество и отсутствие у политика дипломатического опыта.

Борис Джонсон в своей статье связал инцидент в Солсбери и выборы Президента РФ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.