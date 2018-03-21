Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Израиль признал уничтожение своими ВВС в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года строившегося в Сирии ядерного реактора. Гриф секретности с операции был снят только сейчас, сообщает NEWSru.co.il.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля отмечается, что ректор был расположен в 280 милях от Дамаска в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Его строительство к моменту операции уже близилось к завершению.

Подготовка к нанесению удара началась еще в 2004 году. Были использованы боевые самолеты F-15 и F-16, саму бомбардировку провели четыре F-16.

Носившая два названия («Куб» по-английски и «Уход от шаблона» на иврите) операция была засекречена из-за высокой вероятности военного ответа со стороны Сирии. Однако сирийская сторона ограничилась протестами, не рискнув нанести ответный удар.

Ранее Армия обороны Израиля ничего не сообщала об этой операции, хотя о ней и писали СМИ других стран.