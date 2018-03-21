Лавров назвал будущую встречу Путина и Абэ событием года

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал запланированную на май встречу Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Сергея Лаврова «главным событием года», передает РИА Новости.

В ходе встречи с японским коллегой Таро Коно в Токио глава российского МИД объяснил, что обе стороны заинтересованы в наиболее эффективном использовании нынешних переговоров для организации саммита.

Лавров также отметил динамичное развитие отношений двух стран, приведя в пример впервые планируемое открытие Года Японии в России и Года России в Японии.