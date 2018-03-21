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Политика

Лавров назвал будущую встречу Путина и Абэ событием года

21 марта 2018, 06:10

Саммит лидеров двух стран, по информации главы российского МИД, запланирован на май.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал запланированную на май встречу Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Сергея Лаврова «главным событием года», передает РИА Новости.

В ходе встречи с японским коллегой Таро Коно в Токио глава российского МИД объяснил, что обе стороны заинтересованы в наиболее эффективном использовании нынешних переговоров для организации саммита.

Лавров также отметил динамичное развитие отношений двух стран, приведя в пример впервые планируемое открытие Года Японии в России и Года России в Японии. 


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