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Сокращение выбросов парниковых газов и скорость таяния ледников оказались не связаны

21 марта 2018, 09:55

Уменьшение содержания парниковых газов в атмосфере уже не повлияет на таяние льдов в Арктике и Антарктике.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Ученые из Бременского университета выяснили, что связь между сокращением выбросов парниковых газов и скоростью таяния ледников отсутствует, сообщает ИА «Версия».

Век назад Антарктический и Гренландский ледяные щиты начали таять. Первоначально в этом обвиняли техногенные выбросы углекислого газа.

После исследований, проведенных в Бременском университете, стало понятно, что сокращение парниковых газов в атмосфере уже никак не повлияет на процесс таяния льдов в Арктике и Антарктике.

Но ученые утверждают, что таяние ледников теоретически можно замедлить. Правда, для этого придется довести уровень промышленности до того, который был в середине XIX века, что попросту невозможно.

Поэтому прогнозы специалистов таковы, что льды Гренландии могут полностью растаять уже через 30 лет.

 


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