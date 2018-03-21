Жалоба координатора штаба Ксении Собчак в РТ признана необоснованной

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Жалоба координатора штаба кандидата в Президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак Эльзы Нисанбековой, содержащая просьбу об отмене результатов голосования на 50 избирательных участках в Татарстане, признана необоснованной. Об этом на заседании ЦИК РТ сообщила секретарь комиссии Надежда Борисова.

Заявление Нисанбековой содержало просьбу об отмене итогов голосования на 50 избирательных участках, расположенных в Набережных Челнах, Высокогорском районе и Зеленодольске. Там якобы были нарушены процедуры сортировки и подсчета бюллетеней.

«Мы подняли и проверили протоколы, обзвонили все участки и взяли устные пояснения. Каких-либо несоответствий указанным протоколам обнаружено не было. Не возникло сомнений и в правильности протоколов об итогах голосования», – заявила Борисова.

В избирательные комиссии, правоохранительные и судебные органы жалоб с этих участков не поступало. Против подписания протоколов наблюдатели на этих участках не возражали, отметила секретарь ЦИК РТ.