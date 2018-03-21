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Весной и летом Росавтодор проведет в РТ тесты беспилотных автомобилей

21 марта 2018, 09:12

Идею совместно реализуют КАМАЗ и финские инженеры, работающие над аналогичным проектом «Аврора».
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Весной и летом текущего года Росавтодор проведет в Татарстане тесты беспилотных автомобилей. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.

«Мы готовы создать дорожную инфраструктуру, способную принять беспилотный транспорт. Сейчас она готовится на трассах М7 "Волга" (участок Казань – Набережные Челны) и А181 "Скандинавия"», – пояснил Старовойт.

С 2019-го по 2021 годы на этих трассах будут проходить постоянные тесты машин-беспилотников. Идею совместно реализуют КАМАЗ и финские инженеры, работающие над аналогичным проектом «Аврора».


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