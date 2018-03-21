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Спорт

Владимир Леонов: Замена газона на «Казань-арене» не планируется

21 марта 2018, 04:04

Проводятся мероприятия по подготовке газона к предстоящим матчам, реализуется комплекс восстановительных процедур.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Замена газона на стадионе «Казань-арена» перед чемпионатом мира-2018 по футболу не планируется, но поле в ближайшее время будет приведено в порядок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова.  

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по подготовке газона к предстоящим матчам, реализуется комплекс восстановительных процедур. Уже к ближайшему туру чемпионата России покрытие изменится в лучшую сторону, прокомментировал министр, отметив, что есть и запасные варианты проведения домашних матчей ФК «Рубин» — на стадионах «Центральный» или «Рубин».  

Напомним, что после матча 23-го тура чемпионата России по футболу («Рубин» играл с московским «Спартаком») тренеры и футболисты раскритиковали качество газона на поле «Казань-арены».

 


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