В 27 гостиницах РТ завышены цены на обслуживание

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор выявил, что в 27 гостиницах РТ завышены цены, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

С 5 февраля по 19 марта управление Роспотребнадзора по РТ проводило мониторинг цен на гостиничные услуги. Выявлено 27 нарушений в части завышения стоимости обслуживания, указано в сообщении.

Проверка проводилась в преддверии чемпионата мира по футболу, часть матчей которого пройдет в Казани.

Администрациям проштрафившихся гостиниц сделано предостережение. Кроме того, по фактам завышения цен возбуждено девять административных дел.