Все новости Татарстан Россия

Общество

В 27 гостиницах РТ завышены цены на обслуживание

21 марта 2018, 02:02

Роспотребнадзор сделал предостережение администрациям проштрафившихся гостиниц.
Вышел в свет очередной номер журнала «Наш дом – Татарстан»
На предприятиях малого и среднего бизнеса РТ будут внедрять роботов отечественного производства
BNews.kz 18/04: Костанайская область налаживает деловые и культурные связи с Татарстаном
Рустам Минниханов и Виктор Садовничий подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и МГУ

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор выявил, что в 27 гостиницах РТ завышены цены, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

  С 5 февраля по 19 марта управление Роспотребнадзора по РТ проводило мониторинг цен на гостиничные услуги. Выявлено 27 нарушений в части завышения стоимости обслуживания, указано в сообщении.  

Проверка проводилась в преддверии чемпионата мира по футболу, часть матчей которого пройдет в Казани.  

Администрациям проштрафившихся гостиниц сделано предостережение. Кроме того, по фактам завышения цен возбуждено девять административных дел.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter