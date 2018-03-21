В Казани состоялся чемпионат по шахматам и шашкам среди ветеранов и пенсионеров

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). На территории Центральной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Нежметдинова в Казани накануне кипели страсти спортсменов старшего поколения. Ветераны и пенсионеры провели чемпионат по шахматам и шашкам.
Турнир – часть первого этапа реализации республиканского проекта «Спорт – залог здорового образа жизни и активного долголетия» и вторая ступень чемпионата. Все 50 его участников – победители отборочных районных состязаний.
Открыли турнир председатель Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан, а также председатель Казанского городского Совета ветеранов (пенсионеров) Виктор Карягин и специализированной ДЮШ Наркиз Сайфутдинов.
В итоге победителями чемпионата стали пенсионеры из Вахитовского района Казани. Второе место досталось команде спортсменов Московского района, а третье – команде Советского района. Призерам вручили сертификаты на приобретение спортинвентаря и оборудования.