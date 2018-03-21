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В Казани состоялся чемпионат по шахматам и шашкам среди ветеранов и пенсионеров

21 марта 2018, 05:01

Турнир собрал 50 спортсменов «серебряного» возраста.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). На территории Центральной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Нежметдинова в Казани накануне кипели страсти спортсменов старшего поколения. Ветераны и пенсионеры провели чемпионат по шахматам и шашкам.

Турнир – часть первого этапа реализации республиканского проекта «Спорт – залог здорового образа жизни и активного долголетия» и вторая ступень чемпионата. Все 50 его участников – победители отборочных районных состязаний.

Открыли турнир председатель Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан, а также председатель Казанского городского Совета ветеранов (пенсионеров) Виктор Карягин и специализированной ДЮШ Наркиз Сайфутдинов.

В итоге победителями чемпионата стали пенсионеры из Вахитовского района Казани. Второе место досталось команде спортсменов Московского района, а третье – команде Советского района. Призерам вручили сертификаты на приобретение спортинвентаря и оборудования.

 


 


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