Suzuki в честь юбилея производства Vitara подготовила ее лимитированную версию

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Компания Suzuki в честь 30-летия производства внедорожника Vitara подготовила лимитированную версию модели. Всего выпустят 30 юбилейных автомобилей, и все продадут в России, сообщает Motor.



Спецверсия кроссовера Suzuki Vitara построена на базе самой богатой комплектации с 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил, шестиступенчатой АКПП и полным приводом.

Каждый кроссовер юбилейной серии укомплектован газовыми упорами капота, декоративными накладками на крылья и пороги, боковыми молдингами, задним спойлером, защитной накладкой на задний бампер, часами Kanji, накладками на передней панели и консоли АКПП, а также тканевыми ковриками с логотипами спецверсии.

Цена юбилейной версии Suzuki Vitara — 1 млн 690 тыс. рублей. Причем продано уже 28 из 30 машин.