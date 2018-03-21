HBO снимет сериал «Чернобыль» со звездами фильмов «Тор» и «Нимфоманка»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Каналы HBO и Sky снимут мини-сериал на пять эпизодов «Чернобыль», пишет Газета.Ru.

В главных ролях сыграют Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис.

Российский зритель знает Скарсгарда по фильмам немецкого Ларса вон Триера («Нимфоманка», «Меланхолия», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте»), а также по роли Селвига в «Торе» и «Мстителях». Он исполнит роль Бориса Щербины, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.



Одной из первых ролей Эмили Уотсон была роль в мелодраме «Рассекая волны». В сериале она сыграет роль советского физика-ядерщика Ульяны Хомюк.



Актер Джаред Харрис сыграет Валерия Легасова - ученого, направленного Кремлем для расследования обстоятельств инцидента.

Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета показана отвага мужчин и женщин, спасших Европу от бедствия. Съемки стартуют этой весной в Литве.