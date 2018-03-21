Ударник The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Ударника группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари. Обряд посвящения провел британский принц Уильям, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в Букингемском дворце. Посвящение музыканта в рыцари утвердила королева Великобритании Елизавета II в декабре 2017-го.

Ринго Старр отметил, что титул для него много значит, по его словам, это признание всего того, что делала их музыкальная группа.

На вопрос корреспондентов, хочет ли он, чтобы его называли сэром, барабанщик ливерпульской четверки отметил, что пока еще не определился и не знает, как принято.

Другого солиста The Beatles Пола Маккартни посвятили в рыцари еще 21 год назад. Перед церемонией Ринго Старр спросил у него совета, как вести себя на посвящении. Маккартни ответил, что главное – все время улыбаться.