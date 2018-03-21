Генконсул Турции в Казани: Мы планируем открыть курсы делового турецкого языка

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В Казани планируют открыть курсы турецкого языка. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

Мы поддерживаем изучение родного турецкого языка представителями турецкой диаспоры, а также планируем открывать курсы турецкого языка и для татар, потому что у нас здесь есть инвестиции и банки, сообщил он.

Кроме того, для сферы экономики и банковского дела планируется открыть курсы делового турецкого языка. «Пока изучаем спрос на них. Может быть, это будет в университете или в Доме дружбы народов РТ. С точки зрения места пока определенности нет. Главное, в плане преподавателей у нас нет каких-либо ограничений. Был бы спрос, и мы организуем», — заявил Ахмет Садык Доган.

Наши инвесторы очень заинтересованы в подготовке кадров. Наверное, это пока один из самых таких актуальных проектов, которые в ближайшее время мы надеемся реализовать, заключил генконсул.