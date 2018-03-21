Генконсул Турции в Казани: В ОЭЗ «Алабуга» турецкие инвестиции составляют около 1 млрд долларов

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В ОЭЗ «Алабуга» вложено около 1 млрд долларов турецких инвестиций, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

Важным показателем являются планы по расширению производств наших инвесторов. По мере развития экономических взаимоотношений между Турцией и РФ, думаю, будут увеличиваться и наши инвестиции в Татарстане, отметил он.

«Некоторые наши инвесторы планируют открыть в ОЭЗ „Алабуга“ новые дополнительные линии производства и новые заводы. Допустим, „Джошкуноз“ открывает еще один новый объект», — сообщил генконсул.

Конкретных цифр нет, потому что прошлый год был переходным этапом, когда компании рассматривали варианты, принимали решения по увеличению объемов своих инвестиций и в ближайшие месяцы, возможно, они реализуются, заключил он.