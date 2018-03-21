В турецком аэропорту Даламан планируют выставить товары из Татарстана

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В турецком аэропорту Даламан будет организована презентация товаров из Республики Татарстан. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

«Наше сотрудничество с Татарстаном — важная часть наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Мы хотели бы увеличить наш товарооборот в Республике Татарстан с уровня 250-300 млн долларов еще выше», — отметил он.

Мы на взаимной основе можем сделать наши товары более узнаваемыми. К примеру, в рамках отношений городов-побратимов между Мармарисом и Нижнекамском в аэропортах Даламан и «Бегишево» будет организована презентация товаров Турция-Татарстан. «Таким образом, туристы, приезжающие в Турцию со всего мира смогут больше узнать о татарстанских товарах. В ближайшее время мы постараемся организовать такую выставку в аэропорте Даламан, который скоро увеличит свою пропускную способность до 15 млн пассажиров», — заключил генконсул.