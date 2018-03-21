Сын автора статуи Вахитова в Казани заявил о возможном нарушении авторских прав при ее переносе

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Перенос памятника Муллануру Вахитову без согласования с авторами произведения или их наследниками является нарушением авторских прав на архитектурно-ландшафтный проект Ведь он таким образом подвергается переработке. Об этой важной юридической составляющей резонансных намерений перекроить и застроить холм с памятником Муллануру Вахитову в центре Казани в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил сын московского скульптора, изваявшего фигуру революционера, Григорий Орехов.

«Когда создавался этот памятник, то неотъемлемой частью проекта было ландшафтное проектирование. Это лестничные марши, поднимающиеся к памятнику, это специально разбитый холм на зоны и т. д. Все это является архитектурным ансамблем, центром которого является памятник Вахитову», – напомнил и пояснил собеседник, так же, как отец, ставший скульптором, но работающий в жанре современных, абстрактных форм.

Проект торгового центра Espace турецкой компании «Дайнамик Глобал», который подразумевает поперечный разрез холма сверху донизу для обустройства пешеходной галереи, получил «добро» от властей города. Так как сам торговый центр уже согласован (он будет находиться за шахматной школой), последняя встреча градкомиссии была посвящена непосредственно обсуждению благоустройства холма. Сошлись на том, что необходимо совместно разработать для инвестора точное техзадание.

Ранее на заседании Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) зампредседателя организации, известный архитектор-реставратор и аттестованный эксперт Минкульта России Фарида Забирова акцентировала на том, что в представленном проекте неясно обозначено новое место установки памятника Муллануру Вахитову. Помощник Президента РТ Олеся Балтусова не раз подчеркивала, что предложенный вариант вмешательства в структуру холма, явно подразумевающий капитальное строительство, нарушает Проект зон охраны исторической части города. Общественники подготовили петицию на имя Президента РТ о защите о сохранении облика холма.

Ознакомившись с проектным предложением турецкого архитектурного бюро, сын скульптора памятника Вахитову Юрия Орехова подчеркнул, что «памятник Вахитову моего отца абсолютно проигнорирован с точки зрения композиции».

«При такой яркой современной архитектуре памятник уходит на второй или даже на третий план и выглядит нелепо, перестаёт быть центром композиции, как это задумывалось авторами. А в таких случаях всегда соавторами являются и архитекторы. Так как памятник находится в городской среде, они вместе со скульптором выполняют единый архитектурно-ландшафтный проект», – пояснил Григорий Орехов.

Неоднозначные идеи, которые не нравятся жителям, акцентировал сын советского ваятеля, могут и должны быть пересмотрены, но для этого необходимо активное участие самих граждан.

Подробное интервью с сыном скульптора памятника Вахитову в Казани читайте в материале «Событий».

