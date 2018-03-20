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Наука и образование

Ученые нашли способ предотвратить преждевременное старение

20 марта 2018, 23:48

По утверждению исследователей, витамин D может омолодить кожу.
Распространенный медицинский препарат может замедлять старение кожи – ученые

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Витамин D поможет избежать преждевременного старения кожи и внутренних органов. К такому выводу пришли американские ученые на основании наблюдения за детьми с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, сообщает РИА Новости.

У больных этим синдромом очень быстро стареет тело, происходит атрофия мышц, выпадают волосы и теряется костная масса.

Ученые из Сент-Луисского университета выяснили, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. По утверждению исследователей, витамин D может омолодить кожу.


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