Ученые нашли способ предотвратить преждевременное старение

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Витамин D поможет избежать преждевременного старения кожи и внутренних органов. К такому выводу пришли американские ученые на основании наблюдения за детьми с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, сообщает РИА Новости.
У больных этим синдромом очень быстро стареет тело, происходит атрофия мышц, выпадают волосы и теряется костная масса.
Ученые из Сент-Луисского университета выяснили, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. По утверждению исследователей, витамин D может омолодить кожу.