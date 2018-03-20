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Общество

В России сожительство не станут приравнивать к законному браку

20 марта 2018, 23:33

Законопроект был отклонен Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
Половина россиян высказалась против инициативы приравнять сожительство к браку
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России сожительство не станут приравнивать к законному браку. Соответствующий законопроект был отклонен Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишут «Известия».

Законопроект предлагал ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», когда после пяти лет совместного проживания ведения общего хозяйства пара объявлялась состоящей в официальном браке со всеми вытекающими правовыми последствиями.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, даже в зарегистрированном браке может не наблюдаться подобных признаков, супруги могут жить в разных городах, странах и не иметь общего хозяйства.

Ранее половина россиян из тех, кого опросил Всероссийский центр изучения общественного мнения, высказалась против данной инициативы.


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