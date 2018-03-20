(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России сожительство не станут приравнивать к законному браку. Соответствующий законопроект был отклонен Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишут «Известия».

Законопроект предлагал ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», когда после пяти лет совместного проживания ведения общего хозяйства пара объявлялась состоящей в официальном браке со всеми вытекающими правовыми последствиями.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, даже в зарегистрированном браке может не наблюдаться подобных признаков, супруги могут жить в разных городах, странах и не иметь общего хозяйства.



Ранее половина россиян из тех, кого опросил Всероссийский центр изучения общественного мнения, высказалась против данной инициативы.