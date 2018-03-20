Отец Литвиненко озвучил имя убийцы своего сына

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Алекс Гольдфарб, человек из «близкого круга» Бориса Березовского, убил Александра Литвиненко. Об этом заявил его отец Вальтер Литвиненко, сообщает РИА Новости.

По его словам, есть данные, что Гольдфарб работал на ЦРУ. Он в 2000 году помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию.

Также Вальтер Литвиненко предположил, что его сын был отравлен несколько раз, в том числе в больнице, где проходил лечение после пищевого отравления. В медучреждении, по его утверждению, этот диагноз сменился на отравление таллием, а затем на отравление организма полонием-210.

Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг параллели между отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и смертью Литвиненко.