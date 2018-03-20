(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Китай и Корея стали лидерами роста въездного туризма в Россию в прошлом году. К такому выводу пришли аналитики агентства «ТурСтат».

По данным «ТурСтата», в 2017-м Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Что касается Южной Кореи, то туристов из этой страны в Россию приехало 254 тысячи человек, на 58 процентов больше, чем в 2016 году. 102 тысячи японских туристов на 20 процентов обошли прошлогодние показатели.

Говоря о странах Евросоюза, специалисты отметили, что турпоток в Россию в прошлом году также вырос: из Германии – на 3 процента, до 580 тысяч, из Франции – на 5 процентов, до 185 тысяч, Нидерландов – на 5 процентов, до 60 тысяч, из Австрии – на 6 процентов, до 52 тысяч.

США, Канада и Австралия также показали рост числа въездных туристских поездок в Россию.

В первую десятку наиболее активных по числу туристов стран также вошли Украина, Казахстан, Китай, Финляндия, Азербайджан, Польша, Армения, Германия, Молдова и Абхазия.