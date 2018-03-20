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МИД РФ соберет послов всех зарубежных стран в связи с делом Скрипаля

20 марта 2018, 21:57

Завтра перед послами выступят руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Завтра в МИД РФ соберутся послы всех зарубежных государств, чтобы выслушать точку зрения Москвы по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

Перед ними выступят руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Им можно будет задать свои вопросы. Также будет выслушано мнение послов.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, от Великобритании пока звучали лишь обвинения в причастности России к делу Скрипаля, при этом данные о том, чем именно его отравили, предоставлены не были.


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