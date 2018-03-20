Руслан Камболов досрочно покинул тренировку сборной России

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сборная России по футболу начала подготовку к контрольным матчам чемпионата мира. Российская команда тренировалась на «Арене Химки», но занятие не смог завершить защитник «Рубина» Руслан Камболов. В самый разгар тренировки он в сопровождении врача, прихрамывая, ушел в подтрибунное помещение, а потом покинул арену.

«У защитника сборной России Руслана Камболова, досрочно покинувшего сегодняшнюю тренировку, зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведется динамическое наблюдение», – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Twitter.

В сезоне РФПЛ 2017 – 2018 Руслан Камболов провел 16 матчей за казанский «Рубин», за сборную страны защитник сыграл два матча. Это были товарищеские встречи со сборной Чили в 2017 году и с командой Казахстана в 2015 году.

Руслан Камболов был вызван в состав национальной сборной в это воскресенье вместо травмированного нападающего Александра Кокорина.

Ранее стало известно, что сборной России не смогут помочь Виктор Васин и Георгий Джикия.