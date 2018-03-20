Лукашенко назвал «Смерть Сталина» дешевой комедией

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина». Белорусский лидер заявил, что пожалел свое потраченное время на просмотр этих картин, сообщает РБК.



По его мнению, в мелодраме «Матильда» Алексея Учителя хороша только операторская работа, а «Смерть Сталина» Армандо Иануччи — «дешевая комедия». Прокатное удостоверение у фильма было отозвано 23 января, однако в Белоруссии фильм вышел в прокат.

«Все объясняют, что стиль такой этого фильма — это комедия... Дешевая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме», — заявил Президент Белоруссии, отметив, что и «рассуждать тут на эту тему сегодня нечего».



Фильму «Матильда» предшествовали бурные протесты депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов. «Красивые съемки», — отметил Лукашенко. По его мнению, громкими протестами оба фильма привлекли к себе внимание, но смотреть их не стоило.