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Спорт

Владимир Ткачев: Нам не нужно было отвечать на провокации игроков «Металлурга»

20 марта 2018, 20:54

Хоккеист «Ак Барса» прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» в третьем матче серии плей-офф.
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(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии плей-офф заявил, что, уступая в счете, соперник стал провоцировать казанцев.  

По словам Ткачева, «Металлург» очень хорошо играл в атаке. «Мы своевременно забили нужные голы и остепенили соперника, когда в третьем периоде забросили пятую шайбу. В моменте с моим голом получилось перебросить вратаря, шайба пересекла ленточку. Когда судьи поехали смотреть повтор, был уверен в том, что гол забит по правилам.  

Излишне агрессивная игра соперника — это провокация. Когда команда проигрывает, она хочет “завестись” и обычно делает это через столкновения, стычки. Мы не должны были на это вестись, нам нужно было продолжать играть в хоккей и довести дело до победы. Спасибо болельщикам за то, что они приехали нас поддержать. Они ездят с нами весь регулярный чемпионат и весь плей-офф, эта победа — для них», — подчеркнул игрок.  

«Ак Барс» на выезде обыграл «Магнитку» со счетом 5:2 — заброшенными шайбами у казанцев отметились Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачев, Василий Токранов и Джастин Азеведо. У «Металлурга» забрасывали Сергей Мозякин и Оскар Осала.  

Четвертый матч серии пройдет в Магнитогорске 21 марта.

 


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