Станислав Галиев: Мы постарались сыграть надежно и не удаляться

(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев после победы над «Магниткой» отметил, что казанцы выполнили свою задачу на этот матч.

Хоккеист подчеркнул, что победа получилась тяжелой, несмотря на счет: «Можно сказать, что счет не по игре. Мы реализовали свои моменты и постарались сыграть надежно и не удаляться. Знали, что у Магнитогорска очень хорошая бригада большинства. Все сыграли хорошо и выполнили задачу. На игру мы выходили “заряженными” и получилось забить в начале первого и второго периодов.

Тройка легионеров? Они очень много для нас значат: всегда стараются выделяться, бьются и забивают важные голы. Думаю, у каждого игрока есть своя задача. Не все обязаны забивать по три шайбы за игру, но все обязаны выполнять свои задачи: в обороне и атаке, в большинстве и меньшинстве. В случае завтрашней победы нельзя говорить, что исход серии будет предрешен. О том, что, взяв игру, мы выполнили задачу на выезде, говорить также не стоит. Мы бьемся каждую игру», — сказал Галиев журналистам.

Напомним: казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Металлург» со счетом 5:2 — заброшенными шайбами у казанцев отметились Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачев, Василий Токранов и Джастин Азеведо.

У «Металлурга» забрасывали Сергей Мозякин и Оскар Осала.

Четвертый матч серии пройдет в Магнитогорске 21 марта.