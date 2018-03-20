Виктор Козлов: В матчах против «Ак Барса» нужно выкладываться на 110 процентов

(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвел итог третьей игры полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ против «Ак Барса» и назвал причины поражения своей команды.

Тренер отметил, что казанцы удачно реализовали свои голевые моменты. «У нас были свои возможности забить, но у соперника отлично сыграл вратарь. Завтра будет очень важный для нас матч, будем готовиться. Шайбы, пропущенные в первые минуты? Где-то теряем концентрацию, допускаем ошибки. “Ак Барс” ошибок не прощает, с этой командой нужно играть очень сконцентрировано и выкладываться не на 100, а на 110 процентов. У “Ак Барса” хорошие игроки в первом звене, против них сложно играть. Счет в серии 1:2 не в нашу пользу, будем бороться дальше», — заявил Козлов.

Наставник «Металлурга» также прокомментировал спорные эпизоды во время третьего и четвертого голов казанцев. «В моменте с третьей шайбой в наши ворота показалось, что до этого шайба покинула пределы площадки. Мы хотели попросить консультацию, но судьи посоветовали не делать этого. В эпизоде с четвертой пропущенной шайбой показалось, что было положение вне игры. Но его не было», -добавил главный тренер.

«Металлург» уступил дома казанцам в третьем матче серии со счетом 2:5. У проигравших забивали Сергей Мозякин и Оскар Осала, у победителей по заброшенной шайбе оформили Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачев, Василий Токранов и Джастин Азеведо.