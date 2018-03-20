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Зинэтула Билялетдинов: Нам нужно разобраться с необязательными удалениями

20 марта 2018, 20:14

Главный тренер «Ак Барса» после победы над «Металлургом» заявил, что его команде было непросто на протяжении всего матча.
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(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ.  

По словам Билялетдинова, игра получилась боевой. «Ребята сработали хорошо, готовимся к следующей игре. “Металлург” — хорошая команда, нам было непросто на протяжении всего матча. Необязательные удаления Свитова? Согласен, нам нужно разобраться с этим. Яруллин пока не играет, но уже на подходе к составу», — заявил главный тренер казанцев.  

«Ак Барс» на выезде обыграл «Магнитку» со счетом 5:2 — заброшенными шайбами у казанцев отметились Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачев, Василий Токранов и Джастин Азеведо. У «Металлурга» забросили Сергей Мозякин и Оскар Осала.

 


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