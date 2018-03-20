Четыре очка Джастина Азеведо помогли «Ак Барсу» обыграть «Металлург»

(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ — подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу в гостях со счетом 5:2. Отличную игру показал кзанский легионер Джастин Азеведо: он поучаствовал в четырех голах своей команды.

Напомним, что в первых двух матчах серии, прошедших в Казани, команды обменялись победами: сначала магнитогорцы отыгрались с 0:2 и праздновали успех в овертайме, после чего подопечные Билялетдинова уверенно переиграли «сталеваров» — 4:1. Главным персонажем обоих матчей стал форвард казанцев Данис Зарипов, который первую игру смотрел с трибуны. Многие болельщики назвали причиной поражения именно отсутствие лидера «барсов» — тем более, что во второй игре Зарипов забросил и сделал голевой пас, а команда добилась успеха.

Тренерский штаб «Ак Барса» последовал правилу о неизменности победного состава: в Магнитогорске на лед вышли те же звенья, что разбили соперника во второй казанской игре. Наставник «Металлурга» Виктор Козлов тоже не стал ничего менять в составе своей команды.

Перед третьей игрой букмекеры называли фаворитом «Металлург», хотя коэффициент на него был не сильно выше казанского — видимо, повлиял фактор своего поля. Поддержать «Ак Барс» в Магнитогорск приехали около 200 фанатов: четыре автобуса с болельщиками выдвинулись из Казани вечером 19 марта. Вместе с ними в гости к «Магнитке» приехал и талисман казанской команды Айсбарс — без поддержки подопечные Билялетдинова в этот вечер не остались.

В Магнитогорске третья игра серии вызвала огромный интерес: первые зрители стали появляться на трибунах «Арены Металлург» за полтора часа до начала матча, а к стартовой сирене поклонники местной команды заполнили ледовый дворец до отказа. Казанские фанаты расположились на втором ярусе трибун, что никоим образом не помешало им активно поддерживать своих любимцев.

Поддержка болельщиков придала сил казанским хоккеистам — на первой минуте дебютного периода «барсы» провели две опасные атаки. И если выход «три в одного» успехом не увенчался, то в следующем походе на ворота Василия Кошечкина со всей защитой «Металлурга» в одиночку разобрался Иржи Секач. Голевую передачу чеху отдал Джастин Азеведо — наверняка, эта парочка будет сниться защитникам магнитогорцев в ночных кошмарах.

Забив однажды, гости продолжили давить: шикарный момент имел Данис Зарипов, хитрость которого Кошечкин все-таки разгадал, не позволив увеличить преимущество «Ак Барса». Хозяева поля в ответ на это включили режим повышенной жесткости — Григорий Дронов с такой силой «приложил» казанского капитана Александра Свитова, что с того слетел шлем.

На экваторе периода хозяева выровняли игру, и царский подарок им сделал Федор Малыхин: форвард «барсов» был неаккуратен на вбрасывании и получил две минуты штрафа. За нападающего на льду отпахали партнеры и, в первую очередь, Эмиль Гарипов — голкипер гостей, который уверенно отвел все угрозы от своих ворот.

В следующем розыгрыше магнитогорского большинства угроза пришла откуда не ждали: после броска Сергея Мозякина шайба срикошетила от конька защитника казанцев Рафаэля Батыршина и проскочила в ворота Гарипова. В прошлом Батыршин играл за «Металлург» и таким образом помог своим бывшим партнерам, попутно огорчив нынешних. Шайбу, естественно, записали на Мозякина.

В концовке периода форвард хозяев Владислав Калетник получил двойной малый штраф и на четыре минуты оставил своих вчетвером. Статистически первый период гости проиграли вчистую: По одним только броскам в створ ворот показатель «Металлурга» был втрое выше. Однако, главные цифры — счет на табло — по итогам первого периода остались равными.

Минутный «хвостик» меньшинства хозяевам не удалось отыграть собранно: после броска Антона Ландера с пятака шайба попала в грудь защитнику магнитогорцев Евгению Бирюкову и залетела в ворота. Гостям вновь удался ударный отрезок на старте периода — спустя минуту после шайбы Ландера Данис Зарипов отпасовал на Владимира Ткачева, и тот протолкнул игровой снаряд мимо Кошечкина. Этот момент тренеры «Металлурга» своему голкиперу не простили — он уступил свое место Илье Самсонову.

Оба гола казанцев на старте второго периода уместились в 100 (!) секунд, а «Металлург» слегка парализовало. На то, чтобы прийти в себя, хозяевам потребовалось несколько смен, после чего подопечные Козлова стали штамповать голевые моменты — от броска Евгения Тимкина казанцев спас Гарипов, а выстрел Дронова прошел выше ворот.

Лидеры «Металлурга» попытались взвинтить темп, и в этом им отлично помогло удаление Азеведо — нападающий получил двухминутный штраф, который казанцы безболезненно «убили» активной игрой в меньшинстве. Аналогичная задача перед подопечными Билялетдинова стояла после второго удаления Свитова. С ней они не справились: Денис Кокарев прострелил на Оскара Осалу, который в одно касание перевел шайбу в сетку ворот Гарипова.

Перед стартом третьего периода преимущество «Ак Барса» стало минимальным на радость болельщикам — такая ситуация обещала огненное продолжение борьбы после перерыва. Ожидания фанатов сполна оправдались: «Металлург» продолжил давить и нагнетать ситуацию у чужих ворот, но вратарь «Ак Барса» Гарипов выдал один из лучших матчей в сезоне, несмотря на две пропущенные шайбы.

Свой шанс максимально приблизить вторую победу в серии казанцы получили после удаления защитника хозяев Криса Ли. Большинство гости во второй раз реализовали — цели достиг бросок Василия Токранова от синей линии. Однако, последовал запрос тренерского штаба «Металлурга» на офсайд: на первый взгляд показалось, что шайба вошла в зону раньше, чем оттуда вышел казанский нападающий. Арбитры, впрочем, нарушения правил не усмотрели и гол Токранова засчитали, вызвав бурю негодования публики.

Хоккеисты «Металлурга» закипели вместе со своими поклонниками и заставили соперника удаляться — Андрей Марков ударил клюшкой по лицу Тимкина и получил двухминутный «отпуск», после чего хозяева едва не реализовали третье большинство из трех: от голов казанцев спасли Атте Охтамаа, штанга и Гарипов. В этот момент в игру включилась «Арена Металлург» — болельщики «зарябили» название своей любимой команды, подгоняя ее вперед.

Но хозяевам поля это не помогло: Азеведо с передачи Зарипова забросил пятую шайбу, после чего публика потянулась к выходам: до конца матча оставалось около пяти минут.

По сути, игру «Ак Барса» в этом матче сделали два человека: Джастин Азеведо набрал четыре очка, Данис Зарипов — два. У «Металлурга» героев такого уровня в этом матче не нашлось.

Казань выигрывает первый гостевой матч этого противостояния и выходит вперед в серии. Ее продолжение — 21 марта в 17.00 по московскому времени.

Хоккей, Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина, ¼ финала. Третий матч.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

Шайбы забросили: Секач (1′, 0:1), Мозякин (14′, 1:1), Ландер (21′, 1:2), Ткачев (22′, 1:3), Осала (40′, 2:3), Токранов (45′, 2:4), Азеведо (55′, 2:5).

Штраф: 10 — 10