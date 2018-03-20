Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента РФ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента РФ, сообщает RT. Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о преодолении проблем в российско-американских отношениях. Они отметили важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений и проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества.

Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение снижением напряженности на Корейском полуострове. Телефонный разговор глав государств носил конструктивный характер. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов.