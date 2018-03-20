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Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента РФ

20 марта 2018, 19:36

Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о преодолении проблем в российско-американских отношениях.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента РФ, сообщает RT.   Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о преодолении проблем в российско-американских отношениях. Они отметили важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений и проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества.   

Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение снижением напряженности на Корейском полуострове.   Телефонный разговор глав государств носил конструктивный характер. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов.

 


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