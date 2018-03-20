Арбитражный суд Татарстана признал банкротом компанию «Новая нефтехимия» Роберта Мусина

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Татарстана признал банкротом компанию «Новая нефтехимия». Завяление подавало ПАО «Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сумма исковых требований АСВ к ООО «Новая нефтехимия» — 161,5 млн рублей, говорится в картотеке дел суда.
«Новая нефтехимия» принадлежит Роберту Мусину, экс-главе обанкротившегося «Татфондбанка».В октябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана запустил процедуру наблюдения в отношении компании «Новая нефтехимия» .