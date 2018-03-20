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Экономика и финансы

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом компанию «Новая нефтехимия» Роберта Мусина

20 марта 2018, 20:20

Сумма исковых требований АСВ к ООО «Новая нефтехимия» — 161,5 млн рублей.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Татарстана признал банкротом компанию «Новая нефтехимия». Завяление подавало ПАО «Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сумма исковых требований АСВ к ООО «Новая нефтехимия» — 161,5 млн рублей, говорится в картотеке дел суда.

«Новая нефтехимия» принадлежит Роберту Мусину, экс-главе обанкротившегося «Татфондбанка».В октябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана запустил процедуру наблюдения в отношении компании «Новая нефтехимия» .


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