В Казани за нарушение ПДД поймали 14 водителей автобусов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня инспекторы ДПС Казани стояли на въезде в город и проверяли все микроавтобусы и автобусы на предмет нарушений.

Уже в первые минуты рейда на Мамадышском тракте недалеко от Самосыровского кладбища остановили микроавтобус с пассажирами. Водитель транспортного средства не смог предъявить правоохранителям путевой лист.

Отсутствие путевого листа является серьезным нарушением, так как неизвестно, прошел ли водитель проверку у медика и осматривал ли микроавтобус механик.

«Будет составлен административный протокол и возбуждено административное дело. В ходе проверки лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности», – отметил начальник отделения Госавтоинспекции по Советскому району Казани Нияз Яруллин.

Вскоре инспекторы обнаружили, что рулевое управление у автобуса находится в неисправном состоянии, а в саму конструкцию транспорта были внесены незаконные изменения – позади салона для увеличения вместимости были установлены дополнительные сиденья, наглухо блокировавшие запасной выход.

Совокупность нарушений стала для правоохранителей достаточным основанием, чтобы отправить автобус на штрафстоянку. Пассажирам пришлось пересесть в другой транспорт, а водитель комментировать ситуацию отказался. Инспекторы ДПС отметили, что частные перевозчики не редко пытаются уйти от ответственности. Пассажиров они называют родственниками, которых якобы везут с дачи, или вовсе заявляют, что по пути домой решили подбросить случайных попутчиков. В таких ситуациях почти невозможно выяснить, откуда действительно ехал автобус.

Чаще всего среди нарушений инспекторы отмечают не пристегнутые пассажирами ремни безопасности, отсутствие путевого листа у водителей или страховки.

Так, инспекторы остановили рейсовый автобус, курсирующий между деревней Царево и Казанью. Выяснилось, что не все пассажиры были пристегнуты ремнями.

«Ну вот что я сделаю? Я всем сказал. Мне очень обидно. Я сам должен к каждому подходить и всех пристегивать?», – сокрушался шофер.

Еще одно нарушение, за которое можно получить штраф, это трещины на лобовом стекле.

«Мне буквально только что прилетел камень на трассе. Только что стекло разбилось. Как бы я его успел поменять?», – заявил полицейским водитель транспорта, у которого обнаружилось данное нарушение.

Всего за время рейда полицейские составили 14 административных материалов, на штрафстоянку был эвакуирован только один автобус.