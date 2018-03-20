Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Казани за нарушение ПДД поймали 14 водителей автобусов

20 марта 2018, 19:59 , Фото: Александр Елисеев

В Казани за нарушение ПДД поймали 14 водителей автобусов Инспекторы ДПС провели массовые проверки среди перевозчиков.
Казанский «Тоннель»: нарушают даже водители автобусов
В Казани за день наказали 71 водителя за тонированные стекла
В Казани инспекторы ГИБДД и судебные приставы провели акцию «В новый год без долгов»
На мотоциклистов и тонированные автомобили вышли охотиться сотрудники ГИБДД Казани
В Рыбной Слободе вылавливали автомобилистов-должников по штрафам ГИБДД

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня инспекторы ДПС Казани стояли на въезде в город и проверяли все микроавтобусы и автобусы на предмет нарушений.

Уже в первые минуты рейда на Мамадышском тракте недалеко от Самосыровского кладбища остановили микроавтобус с пассажирами. Водитель транспортного средства не смог предъявить правоохранителям путевой лист.

 

Отсутствие путевого листа является серьезным нарушением, так как неизвестно, прошел ли водитель проверку у медика и осматривал ли микроавтобус механик.

«Будет составлен административный протокол и возбуждено административное дело. В ходе проверки лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности», – отметил начальник отделения Госавтоинспекции по Советскому району Казани Нияз Яруллин.

Вскоре инспекторы обнаружили, что рулевое управление у автобуса находится в неисправном состоянии, а в саму конструкцию транспорта были внесены незаконные изменения – позади салона для увеличения вместимости были установлены дополнительные сиденья, наглухо блокировавшие запасной выход.

 

Совокупность нарушений стала для правоохранителей достаточным основанием, чтобы отправить автобус на штрафстоянку. Пассажирам пришлось пересесть в другой транспорт, а водитель комментировать ситуацию отказался. Инспекторы ДПС отметили, что частные перевозчики не редко пытаются уйти от ответственности. Пассажиров они называют родственниками, которых якобы везут с дачи, или вовсе заявляют, что по пути домой решили подбросить случайных попутчиков. В таких ситуациях почти невозможно выяснить, откуда действительно ехал автобус.

Чаще всего среди нарушений инспекторы отмечают не пристегнутые пассажирами ремни безопасности, отсутствие путевого листа у водителей или страховки.

Так, инспекторы остановили рейсовый автобус, курсирующий между деревней Царево и Казанью. Выяснилось, что не все пассажиры были пристегнуты ремнями.

«Ну вот что я сделаю? Я всем сказал. Мне очень обидно. Я сам должен к каждому подходить и всех пристегивать?», – сокрушался шофер.

 

Еще одно нарушение, за которое можно получить штраф, это трещины на лобовом стекле.

«Мне буквально только что прилетел камень на трассе. Только что стекло разбилось. Как бы я его успел поменять?», – заявил полицейским водитель транспорта, у которого обнаружилось данное нарушение.

Всего за время рейда полицейские составили 14 административных материалов, на штрафстоянку был эвакуирован только один автобус.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter